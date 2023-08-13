後悔戀愛腦 選港姐開竅 林鈺洧蹉跎5年 諗起都嬲

2023年香港小姐競選進行得如火如荼，應屆香港小姐冠軍林鈺洧卸任在即，連帶藉港姐身份所得的優惠也一併卸下，頓感依依不捨。她率先發表卸任感言，表示後悔做模特兒和拍拖浪費了5年青春，應該一早去選港姐。

林鈺洧（Denice）任期內拍了3個綜藝節目、兩個廣告及參與帶貨工作，自覺超額完成。去年一登龍門成港姐冠軍，集萬千寵愛在一身，有經理人照顧，出入有專車接送，出席活動都有專人化妝整頭及有靚衫着，可是卸任後所有配套都變成「過眼雲煙」，笑言：「卸任冇晒呢啲優惠，宴會啲嘢好好食，卸任後要自己買飯，開支好大。」

Denice去年趕上尾班車參選，今年已28歲，她認為選港姐感覺很美好，應該早點參加，回想20歲開始做模特兒是浪費時間：「影相行Catwalk冇乜意義，就算封面女郎又如何？係幾百期嘅一期冇人會記得。」當時做模特兒，又有拖拍，天真地覺得夫復何求：「覺得咁樣就夠可以一世，真係好後悔，年輕人要為自己拚搏，唔好戀愛腦，要用時間豐富人生。我用咗嚟睇戲食飯，之後又分手冇晒，5年回憶浪費，諗起都嬲。」

父母負負得正 選美奪冠後，隨之而來被揭父母不和的家事，她覺得家事並不丟臉，現時與父母保持良好關係，認為兩老忍了多年，負能量完全釋放後，事情便不會再有甚麼後着發展。Denice夾在中間依然從容，被指是樂觀女兒，她笑說：「佢哋負負我得正，我要做正囉！」