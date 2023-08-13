中娛星動：疑切線出事 阮經天座駕撼田螺車 急報平安

台灣型男阮經天昨日發生車禍，疑切換行車線時與田螺車發生碰撞，幸好未有造成人命損傷，事後他在社交平台向粉絲報平安。

阮經天昨日在台灣發生交通意外，約下午1時50分，他駕車經北市南京東路五段時，疑從第4條慢車線切換到第2條快車線，與一輛混凝土田螺車發生碰撞，導致其座駕的車頭保險桿脫落，幸好未有造成任何人受傷。車禍後他一臉無奈站在路邊等候執法人員到場處理，雙方通過酒精測試值為0。車禍發生原因及肇事責任將由相關單位調查釐清，之後再交保險公司處理。

「很多事更值得關心」 事發後，阮經天在社交平台上載舉V照報平安，留言：「我很冷靜、我們都很棒」、「好了啦姊妹，有很多事更值得關心的，辛苦囉」、「預拌車（田螺車）大姐很客氣，我也很冷靜，我們都很棒，擋到大家抱歉，辛苦了。」而阮經天經理人受訪時表示：「人沒事，謝謝關心。」至於相關車禍細節則未有回應。

其實阮經天不是首次發生車禍，2015年他在台北駕駛電單車期間，疑因路面濕滑發生意外，要即時送往台大醫院治療。