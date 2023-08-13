唔執着賺幾多 炎明熹最愛儲錢 夢想物業遍布中港

「聲夢人氣王」炎明熹被指近幾個月速袋500萬元，昨日她現身活動時自言對金錢並不執着，笑言會將錢分給其他人，獨留五分一儲蓄，希望能在香港及內地兩邊置業。

歌手炎明熹（Gigi）、周吉佩、曹敏寶、劉智衛及力臻昨日現身Mira Place 「Gimme LiVe音樂節2023」，Gigi獲逾百粉絲捧場，場面墟冚。她在台上表示9月入讀大學，心情緊張，希望順利完成大學課程。提到她近3個月接了10個商演，收入達500萬元，她笑言：「咁勁？咁啲錢袋落邊個人嘅袋？（你個袋。）我唔知有冇袋錢，我只知自己有使錢，要買文具，但花得最多係食。（你嘅騷價加咗1.5倍？）我唔知道，我專注做得更好。（酬勞升咗好開心？）我唔係對金錢有好大執着嘅人。」

家人負責理財 問到現時有錢，是否可圓置業夢？她說：「我要有錢先買到樓，應該冇500萬咁多，一蚊一定有。」又稱將來想在家鄉及香港兩邊置業，喜歡元朗及屯門區。她透露理財方面交給家人負責，她則喜歡儲錢。問到若有500萬會如何運用？她表示：「100萬畀家人，100萬畀其他家人，100萬都係畀家人，100萬畀有需要嘅人，最後100萬留番自己儲。」

同場的力臻透露早前剛過28歲生日，是首次是在工作中度過：「嗰日為新MV試衫，因為我最近同一位男前輩合作新歌，一齊拍MV。（你好受前輩歡迎？）好榮幸同感恩，希望有機會同張敬軒合作。」