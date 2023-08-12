IVE唔敢得罪政府 急改行程參加音樂會

BTS事務所送紀念卡

張元英所屬的人氣女團IVE至前日才落實演出，事務所表示：「IVE自願調整工作行程來演出今次活動，雖然前日因颱風取消綵排，但希望演出順利。」此外，政府曾出面力邀天團防彈少年團（BTS）助陣，但所屬的HYBE事務所指成員Jin與J-Hope正當兵，V則忙於宣傳Solo碟，只好婉拒，改由同門女團NewJeans臨危受命演出，她們被拍得冒雨綵排，更擠進狹窄的帳篷內練舞，舞台亦被雨水沾濕。她們最近忙於宣傳新歌，顯得一臉疲憊，大批網民對於K-Pop歌手被強制演出是次音樂會大感震怒。而HYBE昨日表示將向在場43,000名童軍送贈每人一套BTS的紀念卡，總值約470萬港元。現場有人收到BTS紀念卡後，即在網上以每張約60港元轉售，一套合共14張則開價約720港元，遭其他網民鬧爆。其他參演歌手組合包括NCT Dream、ITZY、MAMAMOO、權恩妃及姜丹尼爾等，各事務所亦被迫贈送歌手的商品予現場參加者。此外，IVE宣布10月7及8日在首爾舉行首次世界巡迴演唱會。