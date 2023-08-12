家人聲稱社交網遭黑客入侵 炫富網紅Lil兄妹 疑扮死呃Like

加拿大籍華裔14歲混血網紅Lil Tay和哥哥Jason Tian的家人日前發布2人的死訊，但事隔一日，Lil突然「翻生」，其家人再發聲明指Lil和兄長仍活着，不少網民懷疑Lil為呃Like扮死！

14歲知名網紅Lil憑爆粗及炫富走紅，日前其家人於網上宣布她與哥哥Jason死訊，震驚網絡界！但24小時後，其家人透過簡單聲明指Lil的社交網遭黑客入侵：「帳號被駭，Lil Tay和哥哥都活得好好。」並隨即刪走「死亡聲明」貼文。之後Lil向傳媒發另一聲明：「我想明確表示，我和哥哥都安全還活着，但我的心碎了，甚至很難找到合適的詞語來表達，這是非常痛苦的24小時。昨天一整天，當我試圖解決這個爛攤子時，一直收到親人打來的無休無止、令人心碎和淚流滿面的來電。」

前經理人質疑宣傳伎倆 雖然Lil家人堅稱遭黑客入侵才誤傳死訊，但整件事疑點重重！她被傳出死訊後，有傳媒曾聯絡其律師父親Christopher Hope，當時他拒絕證實或否認女兒的死訊。而執法人員受訪時稱未收到任何有關Lil與哥哥的死亡報案，令傳媒懷疑兩兄妹是否真正死亡。

不少網民質疑Lil家人為何在公開死訊24小時內未有即時澄清，直至事件被廣泛報道後才發聲明證女兒在生，加上Lil的社交網帳號自公布死訊後，追隨人數急增約30萬，被網民懷疑她扮死呃Like，紛紛在其社交網留言鬧爆，就連Lil前經理人Harry Tsang受訪時，亦指她聲稱遭黑客入侵是講大話，懷疑是宣傳伎倆！

傳母親遭地產公司炒魷 原名Claire Hope的Lil假死消息傳出後，其家人即被傳媒起底，她年幼時父母已離異，與哥哥一直跟母親Angela Tian居於洛杉磯，其母曾任職地產經紀，但數年前有傳她擅自將出售給客人的樓盤給女兒拍炫富片，即被地產公司解僱，之來她辯稱為了女兒的事業才辭職。