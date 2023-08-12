暢所欲玄：獅子們的愛情

獅子座是十二星座中最有自信、最有領導才能的星座之一。獅子座的人非常熱情，善於表達感情，也喜歡被人表揚和崇拜。他們的愛情觀念是追求浪漫、激情和熱烈的感情，喜歡享受被人關注和讚美的感覺。

獅子座的人通常非常自信和自愛，渴望在愛情中得到尊重和支持，希望伴侶能欣賞自己的才華和魅力，認同自己的價值和意義。因此，獅子座的人往往會選擇與自己相當的人在一起，或是選擇比自己更弱勢的人來照顧和支持。他們非常注重浪漫和激情，希望愛情能帶來無盡的激情和浪漫，也希望自己能夠為伴侶帶來同樣的感受。他們喜歡在愛情中表現自己的熱情和激情，也喜歡被伴侶表現同樣的情感。因此，在獅子座的愛情觀中，浪漫和激情是非常重要的元素。

另外，獅子座的人非常注重形象和外表，希望自己看起來很有魅力和吸引力，也希望伴侶能夠欣賞自己的外表和形象。因此，在獅子座的愛情觀中，外表和形象是非常重要的元素，喜歡與自己外貌相當或更好的人在一起，也希望伴侶能夠注重自己的外貌和形象。

總的來說，獅子座追求浪漫、激情，希望伴侶欣賞自己的才華、魅力、價值和意義。他們注重形象和外貌，也希望伴侶能夠注重這些方面。

占星師Scorpio