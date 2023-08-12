娛樂

汪明荃聽愛的宣言打冷震
藝人羅家英與汪明荃亮相無綫節目《思家大戰》第三季，家英瞄準機會發表愛的宣言，問到夫妻間有何「愛情保鮮法」？他立即捉緊太太的玉手表示：「我哋經常拖手仔行街。」又高呼：「I love you！」嚇得汪明荃打冷震並笑說：「嘩！毛管戙！」
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