梁祖堯要求掌管選秀騷

藝人梁祖堯與韋羅莎等昨日為音樂劇作公演前綵排。談到現時有不少選秀節目，梁祖堯指製作單位往往為了節目效果而對學員造成傷害：「網民嘅睇法你冇得控制，佢哋鬧人冇成本，會毀咗啲人嘅努力。如果我再參與呢啲節目，好希望可以控制乜嘢應該出街、乜嘢唔應該出街，如果唔得，我情願唔再做導師。」