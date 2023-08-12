日日趕返歸追劇 張曦雯盤問證人 口窒窒

無綫花旦張曦雯（Kelly）近日忙得不可開交，既要宣傳熱播中的新劇《破毒強人》，又要投入新劇《企業強人》的拍攝，日前就要先為《企》劇進行外景拍攝再出席活動，雖然很匆忙，她卻認為很充實。

「強人」班底再合作 Kelly昨日接受本報訪問，透露《企》劇已開拍一星期，過程相當順利：「拍得好開心，因為都係『強人』班底，呢套劇全部係外景，冇廠景，我嘅戲份好多都喺香港拍攝，之後劇組就要返內地拍攝，所以呢個幾月會較為忙碌。我依家忙緊睇劇本，要捉番拍劇嘅節奏，不過好開心同埋有滿足感。」更指現時每日收工都第一時間趕回家，與觀眾同步追看《破》劇。

在《破》劇演執法人員的Kelly為演好角色，在文武兩方面都做足功課，更花了不少時間在對白上，在無綫官網公開的花絮片中，見她講對白時吃盡苦頭，其中一幕盤問證人的場口，由於對白涉及大量又長又難記的數字，結果其舌頭多番打結，瘋狂NG，在旁的陳國峰亦忍俊不禁。

被對白考起的Kelly頻頻蝦碌，試過把「葉Sir」說成「葉薯」，又反轉了證件亦懵然不知，連番在鏡頭前展示證件的背面，見她每次甩碌後都不停向劇組耍冧，又抓狂得手舞足蹈，場面搞笑。另外，劇中以男仔頭示人的她，昨日分享一輯長髮女神Look靚相，冧得一眾宅男粉絲秒速畀Like！