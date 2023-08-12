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周揚青做網紅 父母嫌Cheap
台灣舞王羅志祥舊愛周揚青日前接受內地節目《這樣的你》訪問，家境不俗又有自家生意的她，自爆父母曾不滿她將所有事情放在在網上分享，讓陌生人評頭品足，她坦言父親覺得做網紅很「Cheap」，母親更斥她高調炫富，周揚青說：「她天天說我炫富，就像電影院那事兒，你覺得我是在故意炫耀嗎？」
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