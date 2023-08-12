娛樂

徐冬冬晒拖手相 翻撻尹子維

「中國第一美胸」徐冬冬與尹子維2019年宣布分手後，多次傳出男方要求復合，但遭女方拒絕。早前他們被目擊同遊泰國，疑似復合。昨日徐冬冬於社交網上載一張拖手相，留言：「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此，謝謝大家。」隨後尹子維轉發貼文，更留下一個心心圖案，獲不少網民送上祝福。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc