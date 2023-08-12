徐冬冬晒拖手相 翻撻尹子維

「中國第一美胸」徐冬冬與尹子維2019年宣布分手後，多次傳出男方要求復合，但遭女方拒絕。早前他們被目擊同遊泰國，疑似復合。昨日徐冬冬於社交網上載一張拖手相，留言：「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此，謝謝大家。」隨後尹子維轉發貼文，更留下一個心心圖案，獲不少網民送上祝福。