中娛星動：濕身肉搏劉昊然 周冬雨赤裸出浴 玉背任摸

「三金影后」周冬雨和緋聞男友劉昊然在新片有超突破演出，兩人3度埋身肉搏，其中一幕大膽情慾戲曝光，周冬雨赤裸裸的玉背被劉昊然任摸！

有傳內地女星周冬雨與內地小生劉昊然合作新片《燃冬》戲假情真，譜出姊弟戀。有指兩人於戲中有3場尺度極大膽的情慾戲，分別發生在電梯和浴室等。該片安排在七夕上映，最新曝光的預告片是兩人在浴室上演一場火辣的親熱戲。

片中所見，周冬雨正在沐浴，赤裸上身若隱若現，劉昊然則隔着浴簾撫摸女方玉背，氛圍十分曖昧，劉昊然甚至用頭隔着浴簾廝磨。另一角度見男方伸手輕撫女方濕淋淋的頸項，令網民看到目瞪口呆。兩人演情慾戲毫不忌諱，難怪戲假情真之說甚囂塵上。

出戰康城贏口碑 《燃冬》早前入圍今屆康城影展「一種關注」單元，雖然最終未能捧獎，但口碑和反應甚佳，已售出韓國、意大利及希臘等地的發行權，更被美國媒體盛讚是本屆影展最佳影片之一，令周冬雨在影壇更加炙手可熱，目前還有多部未上映的電影，包括《熱搜》、《鸚鵡殺》、《朝雲暮雨》、《藝術學院》及《平原上的火焰》，最近她更被網民選為「電影Top」。