轉口味自認「辣妹」 陳凱琳心情唔好 二仔錫錫呵番

陳凱琳（Grace）昨日以胸口開窿兼大露背的性感裝扮出席活動，笑言嗜辣，以後可以改口稱她做「辣妹」。4年抱3的她已有「3條King」，明言不敢搏，擔心再生又是仔。她又大讚二仔善良親切，會在父母心情不好時錫錫作鼓勵。

Grace昨日現身上環米芝蓮餐廳開幕活動擔任剪綵嘉賓，今年1月誕下第3胎的她Fit到漏，並指原本不嗜辣，但自從生第一胎後就愈食愈辣，被取笑是「辣妹」，她笑說：「我要Sell吓呢個Point，以後可以改口咁稱呼我喇！」她稱孻仔Carlos剛轉食固體食物，而大仔Rafa和二仔Yannick有偏食習慣，令她非常頭痛，為了讓孩子吸收均衡營養，她在擺盤上花盡心思，嘉穎曾試過直接將意粉放在餐枱上，全家徒手吃，讓孩子有不一樣的體驗。

慶祝結婚5周年 今日是她與嘉穎結婚5周年紀念，透露已相約黃智賢夫婦食飯敍舊：「一齊慶祝我哋嘅愛。（會再生？）3個夠啦，想好好照顧孩子，3個仔嘅屋企，諗到每一日都好精彩。（唔想追女？）可能再生仔呢！仲要生孖仔嘅話，唔想人哋一諗起我，就聯想起5個仔嘅媽咪。」

早前Grace為Yannick慶祝3歲生日，舉行了一個以恐龍為主題的生日派對，現場不但有恐龍卡通布置，還有恐龍造型蛋糕，相當花心思！她表示最欣賞Yannick性格善良及待人親切：「佢每朝起身會同所有人打招呼，又會關心細佬Carlos瞓得好唔好，仲會大方同哥哥Rafa分享早餐，甚至喺父母心情唔好時，主動錫錫作鼓勵，為屋企帶來幸福同愛。」再過數天就輪到嘉穎54歲生日及Grace爸爸壽辰，她笑言慶祝節目一浪接一浪，她與孩子已準備了一份DIY的生日禮物送給嘉穎。雖然家庭佔了大部分時間，但她沒有放棄幕前工作，之前任主持兼監製的明珠台節目《Love Matter》反應理想，正籌備推出第二季，她將復出幕前。

陳凱琳 陳凱琳為二仔打造以恐龍為主題的生日派對。