娛圈單打：日日賣處睇到厭 扮吓星爺博君笑

睇得多重口味劇集，係時候轉吓Style。新劇《寵愛Pet Pet》以甜寵姊弟戀為賣點，由視后林夏薇拍住上位男星周嘉洛，加上得意狗仔，吹起一陣清新風氣。日前一集，周嘉洛在夢中咀嘴林夏薇，竟然出現「動L」一幕，轟動網絡。原來這是劇組的「巧思」，旨在更貼近現實，博君一粲。

之不過，周嘉洛就被網民狂轟照搬周星馳演繹方式，點都甩唔到「廢青安」陣徐喎。公道啲講，《寵》劇輕輕鬆鬆，周嘉洛通曉動物傳心亦很搞笑，總好過日日「賣處」意識不良。再講，林夏薇和周嘉洛首度搭檔，亦為觀眾帶來新鮮感。林夏薇雖然比周嘉洛大9歲，但30幾歲正是女人全盛期，何況視后嫁得好兼保養得宜，男俊女俏也很登對。

至於周嘉洛被指扮周星馳已非首次，他也是靠這一招在《愛‧回家》出位，可能「廢青安」實在太成功，以致戲路被定型。上回擔正《痞子殿下》已被指星爺味濃，今回做寵物傳心師亦不自覺帶有星爺影子。看來他必須諗計轉型，TVB亦不妨讓他作出更多新嘗試。

講開又講，香港雖然多貓奴狗奴，但以寵物為題材的劇集並不多，最經典要數古天樂主演的《寵物情緣》。古仔當時得令，以星論星，《寵》劇實難跟前作看齊，但若想收工後冇負擔追劇，誠為不錯選擇也。

再講，香港地女多男少，姊弟戀已不是忌諱，不少大明星都是姊弟戀開花結果，例如楊千嬅和丁子高。劇中講到周嘉洛對林夏薇動情，卻又礙於女方年紀比他大而掙扎，時而鬥氣時而照顧，又真係幾甜㗎！