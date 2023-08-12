獨家專訪：擲百萬擴充餐廳 譚俊彥靠靚樣箍客

視帝譚俊彥近日逆市豪擲七位數字擴充旗下西餐廳，由九龍搬至港島區的2千呎地舖。為應付20多萬月租，餐廳年中無休兼增設特色菜單，他又全數聘用前空少、空姐做侍應，以顏值及語言能力取悅食客。

譚俊彥（Shaun）於2019年在土瓜灣投資西餐廳，期間遇上疫情致生意額創新低，幸好最終亦成功捱過。Shaun有感市道逐步復甦，加上餐廳租約期滿，即萌生擴充念頭，並開始物色合適地點，期間碰過無數釘，最終在港島區覓得面積達2千多呎的新舖。

餐廳逆市擴充，Shaun信心滿滿，更投資了足足7位數字！為了應付每月20多萬元的租金，據知他準備在餐廳來個大革新，除了年中無休，營業時間更由晚上改至午餐時段開始，並有周日特色餐及小朋友菜單等，實行大包圍吸客。而侍應方面，他將全數聘請前空少空姐，善用他們懂多國語言及外貌出眾的優點。

近兩年拍了兩套劇集及一部電影的他，笑指酬勞已全數用作投資：「唔係我一個人畀晒，有幾個拍檔嘅，不過工作我當然唔介意多啲嚟密啲手。（一次過用晒啲錢咁搏？）依家仲有兩套劇準備開拍，檔期都排到下年3月，我唔會去到咁盡嘅，仲有小朋友同屋企要養。」談到餐廳聘請前空少空姐，他說：「呢個係緣分，喺航空業唔好景時，我哋收留咗佢哋。（依家航空業復甦，唔驚佢哋走？）有啲鍾意飛就轉做兼職，有啲就留低繼續同我哋一齊捱，其實餐廳企足10幾個鐘都好辛苦。」Shaun透露餐廳裝修工程已接近尾聲，預計今個月內可進行試業，對於餐廳將搬過海，他表示不太擔心客源：「只要啲食物好，食客一定會返轉頭。雖然依家仲裝修緊，但訂枱情況都幾好，多謝熟客支持，希望同啲Staff減少磨合期，盡快訓練好佢哋，令餐廳保持應有水準。」

陳山聰送驚喜 另外，上月底迎來43歲的他，生日當天與陳山聰一起工作，期間獲送上蛋糕，令他開心不已，問到有何生日願望？Shaun說：「我年年都係工作中度過，今年有山聰送蛋糕好驚喜，希望新餐廳快啲上軌道。」山聰則表示雙方曾3度合作，非常投契：「平時我叫佢做Brother。（你呢排忙咩？）準備緊造人，希望今年成事，因為兩公婆年紀唔細，要體力嘛！」