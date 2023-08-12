獨家訪問：撒網搵老公 目標買兩層樓 女神歸位「蜜蜜」晒命 江嘉敏大規模收兵

江嘉敏瘦身成功變回索女，名副其實樣靚身材正。狂收兵的她最近被爆狂收花兼豪晒包包，不諱言多追求者，更冧爆說：「係Surprise到嘅，但都要畀時間了解吓先！我唔係想玩玩吓，以結婚為目標。」向來孝順的她努力搵錢買樓，打算一層自住、一層給父母。

無綫小花江嘉敏入行後一劇接一劇，可塑性甚高的她早前更被監製下令「落髮」，以極短的男仔頭在劇集《新四十二章》飾演「現代韋小寶」，不過造型遭網民狂踩又肥又衰，對原本靚女的她可謂大犧牲！近日她來個「大翻身」，狂做運動速減10多磅，由男仔頭變回索女。

重返「女神」寶座的她，被發現狂收花兼豪晒20萬名貴包包！近日她在社交網分享收花相，身穿露膊短裙一臉風騷，如沐春風地抱着99支紅玫瑰對鏡頭甜笑，寫道：「去食飯見到張枱旁邊放咗99支玫瑰喺度，即刻心心眼走去影人哋紮花，影完之後先發現，原來張卡寫住我個名。」晒命晒到出面！而她身上價值7萬元的粉紅包包亦相當搶眼，看來近排「有啲計」。

江嘉敏接受本報獨家訪問時笑說：「我邊有20萬手袋呀！呢個袋6萬幾，係我辛苦做嘢儲錢買，同埋我唔係忽然富貴，個袋用咗好耐，如果有20萬都攞嚟投資啦！投資定期或者買隻保值嘅錶唔好？點會用嚟買呢啲奢侈品呀！」

狂跑步甩十幾磅 事實上，近日她忙於拍攝無綫新劇《香港重案》，10月又要挑戰42公里馬拉松賽事，故一直積極減磅做好準備。由包包面變回瓜子面索女，當然有不少狂蜂浪蝶埋身，問到身邊有不少追求者，是否「嫁得」？江嘉敏笑說：「梗係唔係啦！（男友送花？） 大家都好有心，成日送驚喜畀我，無論男男女女嘅朋友。（唔只一個？）花，我呢一年成日收㗎啦！（邊個送？）朋友囉！（咁係咪你杯茶？）唔好咁急，慢慢嚟啦！」之後她又忍不住冧爆說：「係Surprise到嘅。（即係對方有機？）追求者係有，咩行業都有，但要畀時間了解吓先知適唔適合，因為我唔係想玩玩吓，係以結婚為目標，所以要揀個適合嘅一齊過下半世。依家仲係了解階段，專注番工作先，又要練跑山又要拍《重案》。」

瘦了10多磅的她，自爆一度輕過100磅：「因為狂跑步，但呢排成日要返工，好少跑，又多肉番少少，不過都係100磅左右上上落落。之前節食都幾誇張，一日食一餐，出去食飯就每樣一啖咁，我冇戒澱粉同糖，但高糖分嘅嘢盡量少食。」雖然追求者眾，她希望先專注事業，正努力儲彈藥買樓：「我貪心嘅，想買兩層樓，一層畀Daddy媽咪，一層自己住，趁仲後生嗱嗱聲搏殺！」