史上首位K-Pop歌手得獎 Lisa登《亞裔名人堂》 破禁晒比堅尼

韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa成就超越隊友，成為史上首位K-Pop歌手當選《亞裔名人堂》年度人物之一，心情靚爆的她近日到希臘度假，激罕公開比堅尼照晒靚股！

成立於2004年的《亞裔名人堂年度人物頒獎禮》（Asian Hall of Fame），致力提升亞裔人士在美國和世界的影響力，年僅26歲的Lisa因推動亞洲文化有功，成為史上首位得獎的K-Pop歌手，其他得獎者包括對世界有貢獻的企業高層及政界傑出人士等。

頒獎禮將於10月在洛杉磯舉行，《名人堂》高度評價Lisa是亞洲甚至全球青少年偶像的典範，擁有健康積極的人生態度；又指她出身泰國小區，靠自身努力成為現時社交網擁有逾9,660萬人追隨的偶像，不但將K-Pop文化帶至海外，更是泰國人的驕傲，對推動泰國文化作出莫大貢獻，亦是泰、韓文化交流的橋樑。

此外，Lisa曾在見面會上表示很喜歡去沙灘，卻因擔心被母親責備而不敢上載比堅尼照，最近她終「破禁」，在希臘度假時激罕分享水着照，展現完美體態，而她打卡之地正是當年神劇《太陽的後裔》取景地之一的扎金索斯島。上月Lisa被爆疑秘撻世界首富Bernard Arnault的三兒子Frederic，有網民發現Frederic的大嫂日前曾上載同一景點的打卡照，懷疑Lisa與Frederic一家同遊希臘，更有網民發現男方在網上展示的手機殼疑似印有Lisa的字樣，令緋聞翻Hit！

Jisoo風騷出埠 至於隊友Jisoo上周認戀男星安普賢後，男方社交網湧現大批惡意留言，狂踩他高攀女神，但Jisoo心情未受影響，昨日偕隊友Rose出發到美國紐約準備巡唱，在機場風騷派心。

大前日是BLACK PINK出道7周年，外界一直關注4女是否續約，她們拍片慶祝7周年時表示，希望與Fans長久在一起，似暗示續約順利。不過，有網民發現官網販賣商品欄目，包含7周年周邊產品及Jisoo、Lisa與Rose的個人商品，卻獨欠Jennie，懷疑她可能不續約，但亦有人指官網已非第一次出現紕漏。