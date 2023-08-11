暢所欲玄：庚金日天干命格如何

庚金出生的八字，日天干之命主。庚金是大刀大斧頭之陽金，未經提煉的銅鐵，所以庚金命主的人，命中需要見丁火煉製，才可製造出不同的產品。庚金也視之為將軍或盜賊，正邪在於官星。

庚金生於春，春木旺盛為金之妻財星。喜見丁火官星來煉製，金得火煉，為之朝中大將，正所屬英雄配美人，人生樂事。如不見火來煉金，滿盤水來生旺妻財之春木，為人貪圖財寶美女，酒色財氣，無節制之人，易入邪道。

庚金生於夏，火煉真金，喜水來調節氣候。庚金根強多廢鐵，夏火煉製，還需見財星煤炭來生火，千錘百煉，出爐鐵辛苦煉製，一見水來淘洗。閃閃光耀的倚天劍屠龍刀，千萬人所追求的成就之命。

庚金生於秋，廢鐵滿地喜提煉，更見水來淘洗，正是寶劍出鞘萬人喜，功名利祿任君行。秋金最忌依賴性太強，不能懶惰。八字上的庚金，以土為印星為母親，秋金太強再來土生，就是依賴強而貧。

庚生於冬，冬水淘洗庚金，需要火來煉製，也就是冬寒喜火來調節氣候。正是古書所說的，金水傷官喜見官，聰明好技藝，官府招來保家衞國，不負好孩兒。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅