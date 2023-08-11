8月11日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月11日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
言承旭剖白身世：我是被不要的
台灣男神言承旭於內地節目《心動的信號6》中，罕有談及多年被傳是私生子的真相！他坦言小時候經歷父母離異，談到此處即眼泛眼光：「我媽媽說，其實當時我是被不要的，你知道那個東西，其實好像在我長大的過程裏面，你說我怎麼會變強大？就是……」一度難過得說不出話！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230811-0811_00282_065/言承旭剖白身世：我是被不要的
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc