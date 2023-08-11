言承旭剖白身世：我是被不要的

台灣男神言承旭於內地節目《心動的信號6》中，罕有談及多年被傳是私生子的真相！他坦言小時候經歷父母離異，談到此處即眼泛眼光：「我媽媽說，其實當時我是被不要的，你知道那個東西，其實好像在我長大的過程裏面，你說我怎麼會變強大？就是……」一度難過得說不出話！