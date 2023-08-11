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方媛分享凍齡心得
天王嫂方媛與郭富城婚後育有兩個女兒，但樣貌、身材與少女無異，令人羨慕！近日她在社交網分享保養心得，認為「女人三十」需要護膚，特別是補充膠原蛋白，有助皮膚維持水潤亮澤之餘，亦有助淡化被太陽曬出來的斑點。最後她不忘強調女人過了30歲追求的是皮膚彈性，就像BB肌膚般脹卜卜，散發自然健康的嫩白感。
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