陪月功成身退 江若琳學「單打獨鬥」

女星江若琳的囝囝Owen現已兩個月大，聘用的陪月功成身退，她在社交網坦言好的陪月可遇不可求，感謝對方兩個月來的照顧，以及教懂她不少湊仔心得，又搞笑指囝囝經常以深情眼神望陪月：「真正眠乾睡濕照顧嗰個係陪月姨姨，謝謝佢照顧到我個仔肥肥白白。」她坦言之後要鼓起勇氣，面對「單打獨鬥」的日子。