冇覺好瞓 頭痛易攰 魏浚笙狂賺錢 健康響警號

人氣男神魏浚笙（Jeffrey）歌影皆忙，又是各大品牌的寵兒。前日他拍戲疲憊不堪，在社交網上載睡覺照，表示第一次攰到轉景時睡着。昨日他養足精神，與女星袁澧林、COLLAR成員Marf和盧慧敏齊齊到中環出席時尚活動。

Jeffrey透露忙拍喜劇，差不多煞科，角色性格反差很大，十分好玩：「只可以講拍完真係獲益良多，角色有啲黑化。（亦正亦邪？）又唔可以咁講，但係幾特別，幾正！」他自爆近日經常感覺疲倦，可能因為天氣悶熱，流很多汗濕身，頻頻覺得頭痛，故拍完戲後會多做運動，以及補充營養增強活力。

考慮做身體檢查 他自爆想做身體檢查，問到是否工作太忙致身體變差？他笑言：「趁後生賺多啲錢，我第3首歌就出，希望下個月出到，拍MV都用大筆錢，起碼要6位數。」他指有人願意花錢買車、買袋，他則喜歡出歌：「出歌唔係為賺錢，係自己夢想，人生有個作品，係幾開心，將來睇番記錄自己唔同嘅階段。」提到好友MIRROR成員Edan將舉行個人演唱會，問他會否做嘉賓？他坦言未知詳情，但一定會捧場。