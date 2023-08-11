封「新一代初哥哥」 何廣沛有口難言 呻孤獨

新一代「初哥哥」何廣沛昨日到電台宣傳無綫新劇，演啞巴的他指拍攝時好像活在孤獨世界，其拍檔郭柏妍拍攝宣傳片時則被狗狗融化。

無綫劇集《破毒強人》演員陳豪、胡定欣與何廣沛昨日接受薛家燕訪問，劇中演啞巴的何廣沛與郭柏妍組成的CP大受歡迎，更被封為「新一代初哥哥及君好」。廣沛指事前花了半年跟聾啞老師學習手語，坦言今次角色是個大挑戰，拍攝時好像置身孤獨的世界，大家都不明白他說甚麼。

《破》劇首周播出收視高開，最高錄得21.4點，無綫總經理（商業營運）蕭世和在社交平台以「收視豪強」大讚，問到成績是否意料之中？陳豪說：「唔敢咁講，依家啲電視劇收視好難捉摸，呢套劇亦有啲偏，未拍之前其實有啲擔心。」對於獲高層讚賞主演劇集收視強勁？他謙虛表示：「係團隊、監製嘅功勞，其實呢套劇嘅題材，公司肯拍已經係得來不易。我哋都未用過呢種方式演繹，幾有新鮮感。」提到他在劇中的沙啞聲線觀眾受落，他說：「希望有啲衝擊畀觀眾，最記得以前沙聲搭小巴，落車講5、6次都聽唔到，仲畀司機鬧，後來做手術將息肉切除就變番正常聲，估唔到依家又要扭番把沙聲。」

郭柏妍同狗狗演對手戲 對於《破》劇收視比《寵愛Pet Pet》高，陳豪說：「呢啲都係監製嘅功勞，佢咁大膽搵我做反派、一個又唔講嘢、一個就冇表情。」定欣亦指今次角色是個新嘗試，以往演過不討好的角色亦獲觀眾肯定，之後再演其他角色就不用擔心，可以盡情發揮。

另一邊廂，「新一代君好」郭柏妍近日為myTV SUPER拍攝宣傳片，與金毛尋回犬Silly演對手戲，是她出道以來首度與寵物結緣。她讚Silly性格溫馴乖巧，一到現場即討得大家歡心，雖然拍攝過程中要多花時間叫狗狗聽從指令，又要不斷重複拍攝才達到要求，但Silly實在太可愛，各人毫不介意，完成拍攝後更爭相合照。