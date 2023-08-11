拍拖專吼「姐姐」？ 周嘉洛收「限婚令」

藝人周嘉洛在新劇與林夏薇譜姊弟戀，現實中由「前度」到傳緋聞的陳瀅亦屬姐姐級，他否認對姐姐情有獨鍾，稱拍拖最重要是看感覺，對感情事採「佛系」態度。

周嘉洛在無綫劇集《寵愛Pet Pet》飾演的「汪聲人」口甜舌滑，相當受歡迎，他自認現實中亦是「世界仔」，背後更有窩心原因：「希望成為一個顧及人感受嘅人，所以同『汪聲人』一樣畀人感覺係世界啲。」並說：「世界仔得人鍾意，自己好享受，亦想保持，因為愛係一個循環，畀出去先會收番，但係都要搵到一個平衡，大家舒服就好。」

第一份工作就是在無綫做演員，嘉洛待人接物的態度亦隨年齡成長：「入行對所有嘢千依百順，盡量滿足，但後嚟都有啲攰，就會『自私啲』、諗多啲自己。呢啲係階段性，依家意識到又唔可以唔顧人感受，一路搵緊個中間位。依家幾好，人生就係不斷咁尋覓中間位。」

搣甩「金城安」特質 劇中與林夏薇譜姊弟戀的嘉洛自言戀愛經驗不多，但拍拖也試過姊弟戀，將來則看感覺，自言並不特別鍾情「姐姐」，他說：「拍拖真係隨緣、佛系，媽咪直情叫我唔到40歲都唔好結婚，叫我專注事業！」至於講到傳緋聞的陳瀅，他即說：「同陳瀅冇嘢，唔講喇！」

談到最近歸隊拍處境劇《愛．回家之開心速遞》，他自言感覺像從未離開，但希望將來拍其他劇搣甩「金城安」影子：「好似活喺『金城安』影子咁，有時演每個角色啲人都覺得係安仔，呢樣要改善，唔好被定型。再拍正劇唔想再演啲成日犯低級錯誤、畀人打、膽小、驚青、蠱惑嘅角色，希望搣甩『金城安』嘅特質，戲外自己就要成熟啲。」