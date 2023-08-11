彭于晏Gym房遇粉絲 大方晒麒麟臂

台灣「爆肌男神」彭于晏憑着一身精壯肌肉，俘虜不少女士芳心。最近他來港拍攝，除了不時在咖啡店及街頭被野生捕獲外，日前他趁空檔到健身房操肌，亦避不過被Fans要求合照的命運，他不但來者不拒，更主動騷出麒麟臂，親切舉動引來網民大讚，更令一眾「彭太」流晒口水！