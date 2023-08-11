「神隱」多月蠢蠢欲動 欣宜清減蒲頭海灘散心

欣宜疑抑鬱症復發，已經「消失」4個月，但最近情況似有好轉，不時外出散心。不少網民分享在不同地方偶遇她的照片，見她比以往瘦了一圈，但笑容滿面狀態不俗，令Fans鬆一口氣！

歌手鄭欣宜「失蹤」4個月引起無限揣測，早前更被李玟胞姊李思林間接踢爆患抑鬱症，情況令人擔心。早前其外籍髮型師好友Benjamin代報平安，在社交網分享欣宜身穿「香港女歌手」上衣自彈自唱《有天我會好》的片段，單看背影已可見消瘦不少。不過，據知她的狀態開始轉好，近日不時四出走動，更在香港不同地方被Fans野生捕獲。

西環開餐 有網民分享與她的合照，見欣宜在海灘與陽光玩遊戲，精神不俗。有旅客在西環一間餐廳偶遇她，寫道：「打擾人家吃飯，真的不好意思啊。」身穿黑色露肩上衣的欣宜明顯瘦了一圈，但面帶笑容，狀態回勇；另一旅客亦分享合照，祝她一切安好，卻誤將她喚作「Joey」。

對於欣宜的近況，其經理人林珊珊回覆：「She is fine！安好。我們團隊和她一起預備中，謝謝大家關心！」