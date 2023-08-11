娛圈單打：閃婚生仔再復出 日劇女神好幸福

日劇女神石原聰美2020年10月突然宣布下嫁金融才俊後，去年4月極速誕B，短短時日升呢人妻人母，嚇煞不少粉絲。湊仔逾年靜極思動，女神終於回歸幕前，接拍預定明年4月首播的懸疑新劇，更同寫真集賣贏自己的「死敵」田中美奈實首度合作，話題性十足。

全盛期的石原聰美可謂天下無敵，曾當選「全球最美面孔100人」，歷任緋聞男友非富則帥，粒粒巨星，包括瀧澤秀明、生田斗真、松本潤、小栗旬和佐藤健等。最轟動是拍攝電視劇《朝5晚9》，與男主角山下智久假戲真做，可惜數度離合，始終無法綁住花心男神，石原死心轉投IT社長前田裕二懷抱，更共賦同居。不過，多金社長自然多女埋身，對石原也是愛理不理，女神不想蹉跎，走為上着。

現在情歸金融才俊，原來是「反璞歸真」，皆因老公只是普通打工仔，不如歷任前度多金，但據悉長相英俊，溫暖個性給予女神安全感。有指二人是教友，經朋友介紹一拍即合，拍拖一年閃婚，可見緣來沒法擋。

石原曾透露愛情觀，認為「妳喜歡的人就是妳的鏡子」，大家要有共通點才能好好相處，想來其老公肯定跟她一樣樂觀。說起這位萬人迷，原來她並不滿意自己的容貌，覺得長得很怪，後來學會人無完美的道理，開始欣賞自己的缺點。

講開又講，外界很喜歡拿她和「結衣BB」比較，皆因二人都是差不多時期走紅。其實兩位女神各有千秋，屬於不同Style。新垣結衣美得正派，石原則有點似小狐狸，笑起來性感嫵媚。