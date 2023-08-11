陳家樂教路氹外母 楊天宇冧讚林愷鈴 直認有默契

組合ERROR首部擔正電影前晚舉行首映禮，專誠捧場的男星楊天宇近日與藝人龔慈恩的女兒林愷鈴（Ashley）爆緋聞，他回應緋聞時春風滿臉，直認很欣賞Ashley的個性。

早前爆出龔慈恩女兒Ashley秘戀楊天宇，前晚男方出席英皇電影《陰目偵信》首映，稱彼此是好朋友關係，互有默契。對於在社交平台分享照片洩「蜜」，他強調相中的「咖啡手」不屬於他，而是對方的家傭，被問到當時他的手是否拖着Ashley？他即笑着否認，又稱之前工作見過龔慈恩，對於行「外母政策」，笑言有好消息再公布。身為人夫的陳家樂認為男人只要愛錫另一半，外母自然會愛錫自己，又爆老婆連詩雅投訴他沒向外宣揚其廚藝，他隨即認真地說：「我老婆真係識煮飯。」

ERROR謝票玩低俗 ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡齊人現身，英皇老闆楊受成伉儷亦有出席。阿Dee被隊友指上一部電影票房收逾億，搞笑感謝他今次參演，又笑稱他才是主角，故票房不達標就入他數。面對各人的「謝意」，阿Dee笑言要先多謝自己，對於ERROR首次擔正感覺夢幻。193表示聽監製說過若票房破2,000萬有機會拍續集，希望可以做到《陰陽路》系列電影一樣。肥仔指若今次票房過5,000萬，曾除褲慶功的阿Dee會拿出前列腺，阿Dee即反擊指屆時會以主觀鏡拍攝他們錫前列腺，193豪言：「舔咋嘛！屎都食過啦！」

電影女主角周家怡指拍戲期間ERROR經常口花花，女星郭思更爆他們求周家怡包養，令她無奈表示：「唔明點解以為我有錢，我仲要還Loan，係咪想幫我還？」