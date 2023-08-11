谷愛凌「湯碗胸」襲沙灘

「滑雪女神」谷愛凌樣子甜美兼身材出眾，憑苗條身形成為廣告商的寵兒。經常環遊世界的她在社交平台分享到沙灘漫步的性感靚相，見她戴編織草帽、穿淺藍色Bra Top襯白色短裙，大晒「湯碗胸」，非常吸睛。她又上載於健身室做運動的照片，不少網民大嘆「女神唔易做」，去旅行都要Keep Fit。