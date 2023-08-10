李小龍情婦Sharon Farrell逝世
今年是香港一代武打巨星李小龍逝世50周年紀念，曾被指是其情婦的美國女星Sharon Farrell被爆於今年5月時離世，終年82歲。
消息傳出後，Sharon的胞妹於社交平台留言證實其死訊。Sharon於荷里活並沒走紅，反而與李小龍的一段情最為人談論。數年前她於講述李小龍私生活的爆料書《Bruce Lee: A Life》中大爆她與小龍的關係，她表示小龍背老婆蓮達而與她拍拖，2人於小龍女兒李香凝（Shannon Lee）出世後不久認識並戀上。不過後來她不想與已婚男士繼續來往，才移情別戀與小龍的徒弟、荷里活紅星史提夫麥昆（Steve McQueen）拍拖。她在書中表示：「史提夫很成功——他是我的保護者。我對史提夫只有慾望，但Bruce（李小龍）才是我一生的摯愛。」
此外，她亦爆當年因與史提夫拍拖而令小龍不滿，更曾到片場質問她：「點解唔覆我電話？你以為我搵唔到你，係咪？」之後進入她的休息車內親熱，她更讚小龍床技了得。
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