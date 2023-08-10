李小龍情婦Sharon Farrell逝世

消息傳出後，Sharon的胞妹於社交平台留言證實其死訊。Sharon於荷里活並沒走紅，反而與李小龍的一段情最為人談論。數年前她於講述李小龍私生活的爆料書《Bruce Lee: A Life》中大爆她與小龍的關係，她表示小龍背老婆蓮達而與她拍拖，2人於小龍女兒李香凝（Shannon Lee）出世後不久認識並戀上。不過後來她不想與已婚男士繼續來往，才移情別戀與小龍的徒弟、荷里活紅星史提夫麥昆（Steve McQueen）拍拖。她在書中表示：「史提夫很成功——他是我的保護者。我對史提夫只有慾望，但Bruce（李小龍）才是我一生的摯愛。」