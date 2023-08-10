暢所欲玄：守不住秘密的面相特徵

每個人都有屬於自己的秘密，在你跟別人透露時，對方聽完後轉身就將你的秘密分享給其他人，這無疑會給自身帶來一定困擾和增加不必要的麻煩。在面相學中，守不住秘密的人有哪些面相特徵？以下一起看看吧！

一、門牙有縫：門牙無論在顏值上還是面相上都佔據很重要的位置，在面相學中，門牙稱為「內明堂」，一般門牙有縫的人，給人的印象不太好，在生活中，這類人的語言表達能力欠佳，經常說話沒有仔細想清楚就說出來，如果把秘密跟他們分享，他們可能稍不注意就把秘密透露給其他人。

二、眼球突出：在面相學中，眼睛突出的人，性格大多開朗熱情，他們沒有甚麼機心，一般與人交談時都是有甚麼說甚麼，但是也缺乏判斷力，不會對事情進行全盤考慮和整體規劃，且行事衝動，說話不顧後果，容易說出別人的秘密。

三、耳垂尖小：在面相學中，耳垂這個部位代表人的智力與長久記憶力，耳垂尖小的人，一般想像力豐富，有很強的好奇心，凡事總是打破沙鍋問到底，但缺少一種計劃性，容易憑一時的情緒，不小心把自己的底蘊甚至別人的秘密全部攤出來。

玄學名師黃楚淇