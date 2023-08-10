龍貫天接任八和會館主席

堪輿學家李居明昨日開記者會宣布其第五部近代歷史粵劇《小平你好》將於10月公演，兩位主角龍貫天和陳鴻進分飾鄧小平和反串演戴卓爾夫人。近日新光戲院招標準備重建，李居明稱招標要45億，自己無此財力，但透露有財團表示有興趣。龍貫天透露剛接任汪明荃成為八和會館主席。