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方健儀螞蟻搬家進駐豪宅
前新聞主播方健儀3年前與丈夫以1,850萬購入大圍豪宅用作自住，雖然去年已經正式收樓，不過最近她才透過社交網透露因為家中太多東西，直到現在才正式搬完，整個過程猶如螞蟻搬家，她更分享了豪宅面對城門河的靚景相，表示：「新一頁！」
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