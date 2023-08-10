歐陽震華賀老婆生日落重本

藝人歐陽震華出名是圈中寵妻狂，日前為太太傅潔嫻設宴慶生，他透過社交平台分享當日情況，從照片可見，他為太太預備了一個大型生日蛋糕，蛋糕上鋪滿了魚子醬、三文魚，更有金箔，相當奢華。此外，生日宴的菜單亦曝光，席上有冬菇鮑魚、花膠等，菜式豐富。