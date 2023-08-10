娛樂

羅堃尉轉會望多啲Job
模特兒羅堃尉最為人熟悉是曾擔任《美女廚房》的美女學徒，日前她與陳蕊蕊及關嘉敏等人出席日本餐廳開幕，被問到近況時，她表示過去因為疫情的關係，已經有一段時間沒有在螢光幕前與觀眾見面，過去一年簽了新公司，她希望可以繼續有更多的主持工作。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc