羅堃尉轉會望多啲Job

模特兒羅堃尉最為人熟悉是曾擔任《美女廚房》的美女學徒，日前她與陳蕊蕊及關嘉敏等人出席日本餐廳開幕，被問到近況時，她表示過去因為疫情的關係，已經有一段時間沒有在螢光幕前與觀眾見面，過去一年簽了新公司，她希望可以繼續有更多的主持工作。