馬國開騷前謝票熱身 吳卓羲自認歌酬最平

藝人吳卓羲（Ron）下月將與「大灣仔」張智霖（Chilam）、謝天華、梁漢文及林曉峰等，於馬來西亞舉行《燃燒吧！我們的哥演唱會》，門票預售情況相當理想。日前Ron與林曉峰先飛抵當地暖場及謝票，商場活動舉行時萬人空巷，期間突然下起大雨，但依然無損粉絲的熱情，冒雨繼續追星，教Ron大為感動。

他透露由於疫情關係，已有約4年沒有踏足馬國，難得粉絲對他的支持及熱度無減。而林曉峰則打趣：「尋晚我都有少少緊張，怕馬來西亞嘅朋友唔夠熱情。」隨即引起全場尖叫，他才滿意謂：「依家安樂晒嘞！」

估張智霖最貴

而接受當地媒體訪問時，Ron被問到今次歌酬是否攤分？他搞笑說：「如果平均分我就發達嘞，我最平，而Chilam一個可以頂我哋幾個，呢個世界邊有公平吖？」事後他補充指自己純粹開玩笑：「咁佢海報企中間，我估梗係最貴啦。其實唔好講錢嘞，依家咁嘅環境（經濟剛開始復甦），有得開騷已經好好。我哋大灣仔精神，開心就好。」