娛樂

大S告誹謗 汪小菲動身飛台

大S與汪小菲的名字無法割捨，恍似從沒分開。 大S與汪小菲的名字無法割捨，恍似從沒分開。
大S與汪小菲的名字無法割捨，恍似從沒分開。
台灣女星徐熙媛（大S）日前透過律師發出聲明，表示起訴前夫汪小菲及其母親張蘭在網絡平台對大S實施侮辱、誹謗等行為，張蘭立即隔岸反擊，要求對方道歉。昨日再有消息指，汪小菲將急飛台灣，雖然此行是為了於本月12日出席瓊斯盃籃球賽開幕記者會，不過網友就議論紛紛，推測他會否找大S當面對質。
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