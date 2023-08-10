大S告誹謗 汪小菲動身飛台

台灣女星徐熙媛（大S）日前透過律師發出聲明，表示起訴前夫汪小菲及其母親張蘭在網絡平台對大S實施侮辱、誹謗等行為，張蘭立即隔岸反擊，要求對方道歉。昨日再有消息指，汪小菲將急飛台灣，雖然此行是為了於本月12日出席瓊斯盃籃球賽開幕記者會，不過網友就議論紛紛，推測他會否找大S當面對質。