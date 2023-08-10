中娛星動：戀愛大過天 宿一宵斷正 林襄違禁令 秘撻鮮肉球員

台灣棒球隊樂天桃猿啦啦隊成員林襄，獲封「宅男女神」吸粉無數，可惜這位25歲的女神被台媒踢爆與樂天桃猿的21歲小鮮肉球員馬傑森拖手約會，事後更一齊上女方寓所過夜，一眾粉絲心碎高呼被戴帽了。

其實林襄與馬傑森的姊弟戀並非突如其來，2人早前已有交集。她們合作拍攝廣告認識，初次見面時林襄僅披浴袍「坦誠相見」，之後她不單止頻頻在對方社交平台留言打氣，更曾網晒男方的迷你波衫照片，故估計2人撻着已有一段時間，更不時按Like隔空互動。雖然球隊確實有規定啦啦隊成員「盡量避免」拍拖，甚至不可以與球員過度來往，不過看來戀愛大過天，林襄懶理禁令勇於追求真愛。

馬傑森火速被起底 隨着2人戀情曝光，馬傑森的背景亦被網友起底。據悉，馬傑森2018年曾奪得學界棒球聯賽《最佳十人》三壘手獎項，緊接於2020年季中選秀會時，被樂天球隊以第一輪五順位選中，簽約金額約117萬港元，另外設有約24萬港元的激勵獎金，至於月薪則接近2萬元。馬傑森於2020年10月17日正式以一軍身份出賽，亦因靚仔有型深得女粉絲歡心，人氣高企。