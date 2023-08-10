由「音樂情人」鄭子誠聲音導航的無綫節目《奇蹟小店》，每集加插《中年好聲音》鮑聖光深情獻唱貼近主題又感人的經典金曲。而在昨晚一集，另一《中》人氣王吳大強到兩間歷史悠久的舊式影樓尋訪人情味，更分享兩張全家福，一家人相隔多年以相同企位擺出相同甫士，盡顯心思。