娛樂

吳大強尋訪人情味

吳大強（右）在節目走訪老店。 吳大強（右）在節目走訪老店。
吳大強（右）在節目走訪老店。
由「音樂情人」鄭子誠聲音導航的無綫節目《奇蹟小店》，每集加插《中年好聲音》鮑聖光深情獻唱貼近主題又感人的經典金曲。而在昨晚一集，另一《中》人氣王吳大強到兩間歷史悠久的舊式影樓尋訪人情味，更分享兩張全家福，一家人相隔多年以相同企位擺出相同甫士，盡顯心思。
吳大強分享全家福，兒子吳偉豪非常搶鏡。吳大強分享全家福，兒子吳偉豪非常搶鏡。
吳大強分享全家福，兒子吳偉豪非常搶鏡。
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