壯壯食雪糕 網友情難禁

台灣啦啦隊女神壯壯（沈立心），憑渾圓美臀被封為「人間水蜜桃」，她又相當識得冧粉絲，不時於社交網大派福利。近日天氣火熱，壯壯穿上Deep V針織背心食雪糕，盡騷深長事業線及誘人水蛇腰，下身則搭配淺色鬆身牛仔褲，其中一張烏身倒奶食雪糕的相片，更令網友們十分激動，充滿遐想。