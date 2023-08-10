娛樂

壯壯食雪糕 網友情難禁

壯壯食雪糕消暑，同時亦給網友眼睛吃冰淇淋。 壯壯食雪糕消暑，同時亦給網友眼睛吃冰淇淋。
壯壯食雪糕消暑，同時亦給網友眼睛吃冰淇淋。
台灣啦啦隊女神壯壯（沈立心），憑渾圓美臀被封為「人間水蜜桃」，她又相當識得冧粉絲，不時於社交網大派福利。近日天氣火熱，壯壯穿上Deep V針織背心食雪糕，盡騷深長事業線及誘人水蛇腰，下身則搭配淺色鬆身牛仔褲，其中一張烏身倒奶食雪糕的相片，更令網友們十分激動，充滿遐想。
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