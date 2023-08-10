娛樂

不滿資源大細超 衛蘭姊妹離巢

衛蘭（左）與衛詩深感不受重視，決定外闖。 衛蘭（左）與衛詩深感不受重視，決定外闖。
衛蘭（左）與衛詩深感不受重視，決定外闖。
歌手衛蘭（Janice）與孖生妹妹衛詩（Jill）2015年加盟華納唱片公司，近日有傳她們不滿公司資源分配不均，近年偏重力捧師妹陳蕾及師弟洪嘉豪等，決意雙雙離巢。對此，華納親證：「Janice和Jill已經離開華納唱片。」據知2人已隨王君馨、鍾舒漫及鍾舒祺起程到美加宣教，預計月底才返港。
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