扶老攜幼搭飛機探班 楊茜堯幸福速遞 氹羅子溢開心

楊茜堯扶老攜幼到馬來西亞探老公羅子溢班，日前眾人為「壽星公」食飯慶生，一家四口幸福切蛋糕合照；而林峯亦陪老婆張馨月及女兒開心遊動物園。

藝人羅子溢現時正身在馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》，同劇還有佘詩曼及林峯等，而羅太楊茜堯日前去當地探班，並帶同兩名小寶貝前往，順道旅行，原來此行羅媽媽及楊媽媽都有同行，一家人享受家庭樂。繼之前劇組替月底生日的子溢慶生後，他們一家人亦齊齊於當地吃飯慶祝，切蛋糕時一家四口合照，幸福滿瀉。

楊茜堯昨日接受本報訪問時謂：「我返咗嚟香港嘞，今次過去探爸爸（子溢），因為阿囡成日都好掛住佢，今次同埋婆婆、嫲嫲同姑媽一齊去，其實冇話咩特別慶祝，純粹探爸爸班，大家都好忙。（你月底生日點慶祝？）我哋都好低調，大人生日冇乜所謂，自己同朋友聚吓會囉！」她與林峯是同期訓練班，問此行有否一聚？楊茜堯謂：「只係見到阿佘咋！相都冇同阿峯影到一張，佢哋埋位好趕，我又扶老攜幼，冇機會同阿峯見面真係好可惜。」

林峯動物園遊玩 此外，林峯開劇之餘，亦有抽空陪太太張馨月及囡囡Luna於當地的動物園遊玩，期間張馨月大膽到將長蛇掛在頸上，而林峯就緊張地在旁望實。Luna長得相當可愛，不時黐着爸爸，站在小動物旁邊也不怕呢！