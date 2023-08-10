林夏薇做厭好人 密謀復仇作「反」

視后林夏薇今年一口氣有3套劇集出街，有力在年底頒獎禮再衝擊「視后」。不過，原來她另有追求，做慣好人角色的她希望作零的突破，最想演反派、亦正亦邪的角色。

林夏薇去年「神隱」專心拍劇，今年收成期一口氣推出3部劇集包括《廉政狙擊》、《法言人》及正在播出的《寵愛Pet Pet》。出名愛錫狗狗的她夢寐以求拍攝《寵》劇，當時同時間連踩兩劇也愈拍愈起勁，她說：「好想拍寵物題材，因為撞咗《法言人》差啲拍唔到，好彩兩邊劇組互相遷就。」她又指因為愛犬「金豬」病了而寫下《因為有你》一曲，該曲最後獲監製錄用成為劇集插曲，令她覺得與劇集更添緣分。

對姊弟戀改觀 薇薇在劇中與周嘉洛譜姊弟戀，笑言可趁拍劇體驗不同人生，她說：「感覺幾特別、幾新鮮，未試過姊弟戀，自己鍾意成熟穩重啲嘅，不過今次拍劇都顛覆咗我嘅諗法，年齡差距唔係問題，最重要係交流同埋感覺。」

講到劇接劇推出，絕對有實力再贏視后？她說：「獎項言之尚早，自己拍劇唔係為攞獎，係享受拍攝過程。有睇《破毒強人》，好鍾意定欣亦正亦邪嘅角色，好想試下，想挑戰做壞人、反派。拍劇咁多年其實未試過做反派，自己亦冇包袱。」並指作為演員想接受不同挑戰，豐富閱歷：「做咗咁耐好人，做反派反差會好大！依家好多復仇劇，反派都係有佢哋嘅原因，呢種角色好有挑戰，作為演員就係想感受角色嘅心底世界，自己好享受呢樣嘢。」