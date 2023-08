首度睇騷 掃興收場 古巨基囝囝練舞 捱眼瞓等上台

基仔與19位樂壇新血包括ERROR成員保錡、顧定軒、張蔓莎等人多勢眾合唱《星戰》,他說:「今次個騷點解用番大碟名?最初唔係呢個,之前流行AI唱歌,諗住食字叫『A I really love to sing』,想探討AI可唔可以代替真人,我又試用AI寫歌,睇吓可唔可以寫首歌畀我太太同囝囝。」螢幕隨即播出AI創作的肉麻歌詞,他笑說:「我發覺係寫唔到歌。」又指新一代歌手將有血有肉的經歷寫出來,絕非AI能做到。

獻唱《人生有幾多個十年》後,基仔透露今次是囝囝首度看他的演唱會:「佢尋日都有睇綵排,話『爸爸I want to dance with you』,佢上咗台但因為人多,所以兩首歌後帶咗佢落台,佢話『I am sad點解要帶我走』。我想畀佢感受演唱會聲,你哋幫我嗌一句『Kuson』,我拍低畀佢睇。」