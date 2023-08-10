首度睇騷 掃興收場 古巨基囝囝練舞 捱眼瞓等上台

古巨基前晚在港開騷，囝囝Kuson首度捧爸爸場，Encore後基仔準備抱囝囝上台，但因擔心安全問題而作罷，令一心上台跳舞的Kuson大感失望！

古巨基相隔4年，前晚再度在港舉行演唱會，近年他展開音樂企劃提攜後輩，合作歌手力臻、Tyson Yoshi及細貓等齊齊擔任嘉賓，早年在無綫認識的好友唐詩詠、傅明憲及吳家樂亦有捧場。

AI寫歌失敗 基仔與19位樂壇新血包括ERROR成員保錡、顧定軒、張蔓莎等人多勢眾合唱《星戰》，他說：「今次個騷點解用番大碟名？最初唔係呢個，之前流行AI唱歌，諗住食字叫『A I really love to sing』，想探討AI可唔可以代替真人，我又試用AI寫歌，睇吓可唔可以寫首歌畀我太太同囝囝。」螢幕隨即播出AI創作的肉麻歌詞，他笑說：「我發覺係寫唔到歌。」又指新一代歌手將有血有肉的經歷寫出來，絕非AI能做到。

獻唱《人生有幾多個十年》後，基仔透露今次是囝囝首度看他的演唱會：「佢尋日都有睇綵排，話『爸爸I want to dance with you』，佢上咗台但因為人多，所以兩首歌後帶咗佢落台，佢話『I am sad點解要帶我走』。我想畀佢感受演唱會聲，你哋幫我嗌一句『Kuson』，我拍低畀佢睇。」

基仔騷後表示，最想不到囝囝想上台跟他跳舞：「我Encore完落台，見佢喺台底捱住眼瞓等我，佢話『我想上台』，不過當時有觀眾已經走緊，擔心人流問題會有危險，最後都係唔可以上台，佢有啲失望。（下次開騷畀佢上台？）睇佢想唔想。（搵人教佢跳舞？）搵排舞老師上咗一堂，但囝囝有啲怕醜，忙完個騷再安排佢上多一、兩堂。」對於網民質疑他沒有邀請《聲夢》新人合作，他表示合作是緣分。

Tyson Yoshi收起澎湃肌肉，以斯文Look任嘉賓。 唐詩詠、傅明憲與吳家樂到後台為基仔打氣。