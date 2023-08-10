娛樂

莊思明姊妹周志文兄弟合照「孖孖」聲

周志文、莊思華、莊思明和周志康合照，真係睇到人眼花！ 周志文、莊思華、莊思明和周志康合照，真係睇到人眼花！
周志文、莊思華、莊思明和周志康合照，真係睇到人眼花！
藝人莊思明與孿生姊姊莊思華早前結伴出席大型潑水音樂節，莊思華以比堅尼示人，索爆程度極高！同場，孿生兄弟周志文和周志康亦有出席，他們四人一見面即來張大合照，十分溫馨。照片網上曝光後，網友笑言傻傻分不清，根本分不到兩Pair兄弟姊妹，非常搞笑！
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