莊思明姊妹周志文兄弟合照「孖孖」聲

藝人莊思明與孿生姊姊莊思華早前結伴出席大型潑水音樂節，莊思華以比堅尼示人，索爆程度極高！同場，孿生兄弟周志文和周志康亦有出席，他們四人一見面即來張大合照，十分溫馨。照片網上曝光後，網友笑言傻傻分不清，根本分不到兩Pair兄弟姊妹，非常搞笑！