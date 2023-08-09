Seventeen唱碟銷量最多 帶挈事務所業績破頂
韓國天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所昨日公開2023年上半年的業績，雖然BTS成員陸續入伍，但上半年的銷售額仍達62.71億港元，比去年同期上升29.4%，是HYBE創社以來首次半年銷售額突破60億港元，而第2季度的專輯銷售額為14.9億港元，比去年同期上升17%，HYBE於今年上半年賣出2,270萬張專輯，比去年全年多50萬張，其中男團Seventeen佔887萬張，是今年上半年賣碟最多的HYBE歌手。
另外，BTS成員V宣布於9月8日推出首張個人專輯《Layover》，並公開有愛犬「煤炭」樣子的封面照，專輯收錄《Layover》、《Rainy Days》、《Blue》、《Love Me Again》、《Slow Dancing》及《For Us》共6首歌，其中5首歌會拍攝MV。
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