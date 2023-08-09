Seventeen唱碟銷量最多 帶挈事務所業績破頂

韓國天團防彈少年團（BTS）所屬的HYBE事務所昨日公開2023年上半年的業績，雖然BTS成員陸續入伍，但上半年的銷售額仍達62.71億港元，比去年同期上升29.4%，是HYBE創社以來首次半年銷售額突破60億港元，而第2季度的專輯銷售額為14.9億港元，比去年同期上升17%，HYBE於今年上半年賣出2,270萬張專輯，比去年全年多50萬張，其中男團Seventeen佔887萬張，是今年上半年賣碟最多的HYBE歌手。