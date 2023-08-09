畀咗900蚊 冇得親密互動 三上悠亞見面會 粉絲轟貨不對辦

本月中從良的日本人氣AV女優三上悠亞，日前赴台出席成人展被彈疑敷衍粉絲。但她一於少理，趁機繼續留在當地吸金，更自爆未來老公要財力雄厚。

一連3日的《TRE台北國際成人展》日前落幕，本月16日將退出AV界的暗黑天后三上悠亞，從良前最後一次參與，吸引不少粉絲為她慕名而來，但事後卻有當地網民發文投訴活動「貨不對辦」，自爆花了約900港元入場參加見面會，但只有擺心心甫士合照，沒有事前列明的翹手、十指緊扣等親密互動，埋怨三上不專業敷衍粉絲，不及另一名AV女優河北彩花福利十足，獲不少網民留言和應。

要嫁有錢人 三上懶理是非，繼續留在當地吸金，前日以高貴婚紗Look出席婚戒店的開幕儀式。她表示此行最難忘是去餐廳及花店的時候，獲店員為她提早慶生。她又表示還沒收過結婚戒指，目前會以事業為重。談到收到怎麼樣的戒指才肯嫁，吸金能力強的她看看手指說：「要買得到比我自己買的婚戒更大。」坦言未來老公要身家財力雄厚。

此外，一代潮流男神窪塚洋介日前亦身在台灣出席時尚雜誌活動，他在社交網公開相片，相隔8年赴台的他，趁暑假帶埋老婆及女兒同行，再會當地好友開餐，又大歎腳底按摩。