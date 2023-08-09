暢所欲玄：衞生間布局宜忌

衞生間是排走穢物的地方，雖然不需要位於住所的吉位，但因有穢氣流出，對家人的健康及工作運勢也有影響，不能掉以輕心。

一般來說，衞生間的位置應在住所較邊緣的區域，不要為了使用方便，將它設在住所中央一帶，否則穢氣容易散發到家中的其他角落，對家人有不良影響。客廳的衞生間要注意不宜對着大門，除了會有財運不穩的情況，女性也容易患上婦科病，如果居所設計已沒法更改，最好長期將衞生間門關上。

如衞生間門正對飯桌，或馬桶正對衞生間門再對飯桌，容易有腸胃敏感問題或腸胃炎，同樣應把衞生間門長期關上，以保平安。

另外，衞生間門不宜與廚房門直接相對，衞生間五行屬水、廚房五行屬火，兩門相對造成風水學上「水火相沖」，影響健康運。其實衞生間會散發異味，正對廚房也會帶來衞生問題。

有些住所臥室設有私人衞生間，在擺設睡床之後，睡床往往非常接近衞生間，不僅會帶來健康問題，同時不利感情運。最好把衞生間門變成「隱形門」，即衞生間門不用門框與門把，與周邊牆壁設計結合，可化解這種風水格局所帶來的不良問題。

堪輿學家麥玲玲師傅