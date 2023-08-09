娛樂

鄧小巧日本拍MV 險中暑
剛加盟英皇娛樂的鄧小巧推出新歌《瀟灑》，主要是描述一種生活狀態，她說：「我覺得瀟灑係一個幾好嘅狀態，無拘無束，自在地去接受你人生嘅變化。」
MV獲公司揼本飛到日本拍攝，期間當地正受熱浪侵襲，小巧從沙灘走到火車站，再到海邊碼頭，暴曬6小時令她差點中暑。
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