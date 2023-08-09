馬浚偉30年紀念騷 分享四季

藝人馬浚偉今年入行30周年，為了紀念特別的時刻，相隔四年再度開騷，舉行六場《～幸福．春夏秋冬～Ma'ster Mic演唱會2023》，近日他為演唱會拍攝海報，他謂：「希望透過演唱會製作陪着大家走過好幸福的春夏秋冬，返到屋企有種幸福感。」